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Минобороны РФ отчиталось о 3 сбитых дронах, атаковавших Крымский мост

Архив: повреждённая автомобильная часть Крымского моста, июль 2023 г.
Архив: повреждённая автомобильная часть Крымского моста, июль 2023 г. Авторское право AP/Russian National Antiterrorism Committee nac.gov.ru
By Euronews
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Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трёх беспилотных летательных аппаратов украинских ВМС, которые пытались атаковать Крымский мост. В связи с этим мост временно закрыли, в третий раз менее чем за год, отмечают обозреватели.

Министерство обороны РФ сообщило в субботу об уничтожении трёх беспилотных летательных аппаратов украинских ВМС, которые пытались атаковать Крымский мост. В связи с этим мост временно закрыли, в третий раз менее чем за год.

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По данным Минобороны, один беспилотник был уничтожен в пятницу поздно вечером, два других - рано утром в субботу. Сообщается также о попытке ударить по мосту полупогружными безэкипажными катерами в ночь на 2 сентября.

Украинские официальные лица пока не дали комментариев.

Керченский мост является ключевым маршрутом для снабженияроссийских войск в войне с Украиной.

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