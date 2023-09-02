Минобороны РФ отчиталось о 3 сбитых дронах, атаковавших Крымский мост

By Euronews

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трёх беспилотных летательных аппаратов украинских ВМС, которые пытались атаковать Крымский мост. В связи с этим мост временно закрыли, в третий раз менее чем за год, отмечают обозреватели.

Министерство обороны РФ сообщило в субботу об уничтожении трёх беспилотных летательных аппаратов украинских ВМС, которые пытались атаковать Крымский мост. В связи с этим мост временно закрыли, в третий раз менее чем за год.

РЕКЛАМА

По данным Минобороны, один беспилотник был уничтожен в пятницу поздно вечером, два других - рано утром в субботу. Сообщается также о попытке ударить по мосту полупогружными безэкипажными катерами в ночь на 2 сентября.

Украинские официальные лица пока не дали комментариев.

Керченский мост является ключевым маршрутом для снабженияроссийских войск в войне с Украиной.