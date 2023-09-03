Ещё два сухогруза вышли из Украины через черноморский коридор

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ещё два грузовых судна успешно прошли временный черноморский коридор.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что два грузовых судна покинули Украину в пятницу через временный черноморский зерновой коридор, игнорируя российские угрозы.

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По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, авианосец "Анна-Тереза", зарегистрированный под либерийским флагом, перевез 56 000 тонн чугуна и сейчас находится недалеко от территориальных вод Болгарии.

Второе судно покинуло вышло в море в пятницу, на его борту 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

Временный коридор для гражданских судов проходит от черноморских портов Украины до Босфора.

В Пограничной службе Украины заявили, что её военнослужащие обнаружили и уничтожили новые укрепления, которые строили российские военные в Харьковской области.

В своем субботнем вечернем обращении Зеленский также поблагодарил украинских солдат за защиту трёх городов - Одессы, Сум и Лисичанска от российских нападений.