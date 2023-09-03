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Ещё два сухогруза вышли из Украины через черноморский коридор

Балкер "Примус" под либерийским флагом направляется в болгарский черноморский порт Варна.
Балкер "Примус" под либерийским флагом направляется в болгарский черноморский порт Варна. Авторское право STRINGER/AFP or licensors
By Euronews
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ещё два грузовых судна успешно прошли временный черноморский коридор.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что два грузовых судна покинули Украину в пятницу через временный черноморский зерновой коридор, игнорируя российские угрозы.

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По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, авианосец "Анна-Тереза", зарегистрированный под либерийским флагом, перевез 56 000 тонн чугуна и сейчас находится недалеко от территориальных вод Болгарии.

Второе судно покинуло вышло в море в пятницу, на его борту 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

Временный коридор для гражданских судов проходит от черноморских портов Украины до Босфора.

В Пограничной службе Украины заявили, что её военнослужащие обнаружили и уничтожили новые укрепления, которые строили российские военные в Харьковской области.

В своем субботнем вечернем обращении Зеленский также поблагодарил украинских солдат за защиту трёх городов - Одессы, Сум и Лисичанска от российских нападений.

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