Олаф Шольц вновь готов к переговорам с Путиным

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Эксперты сомневаются, что российского лидера можно убедить

Ещё до начала полномасштабного вторжения России в Украину мировые лидеры вели прямые переговоры с российским президентом в попытке не допустить конфликт; после февраля 2022 года, когда война всё же началась, они продолжали попытки убедить Владимира Путина прекратить боевые действия. Но по ходу войны политики, хотя и постоянно заявляли о необходимости переговоров в целом, постепенно отказывались от дискуссий, видя позицию Владимира Путина.

Джуди Демпси, главный редактор Carnegie Europe:

«Все его мотивы состояли в том, чтобы уничтожить суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, фактически уничтожить саму Украину. Посмотрите, что вооружённые формирования и армия сделали с культурой, инфраструктурой, энергетикой, школами, больницами, зданиями, гражданской инфраструктурой… это уничтожение».

Неделю назад канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вновь готов вести переговоры с Путиным — чтобы предотвратить «замораживание» конфликта.

Кадри Лиик, старший аналитик Европейского совета по международным отношениям:

«Шольц может хотя бы попробовать. Его логика, видимо, заключается в том, что Путин уже должен был понять, что он ничего не добьется в этой войне, что он застрял. Это, конечно, верно. Но Путин, вероятно, видит это иначе. Поэтому я не думаю, что попытка будет плодотворной; но я также считаю, что попробовать было бы полезно».

Остаётся неизвестным, насколько реальны такие переговоры, не говоря уже о сроках. Но по мнению экспертов, по другим направлениям дипломатические усилия в той или иной форме не прекращаются.

Джуди Демпси, главный редактор Carnegie Europe:

«Агентство ООН по атомной энергии сыграло невероятно важную роль в обеспечении безопасности Европы и предотвращении любого рода ядерной катастрофы. И это тоже своего рода дипломатия. И, конечно, дипломатия работает над продолжением экспорта украинского зерна не только в Европу, но и на Ближний Восток».