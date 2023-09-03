Папа в Монголии: "Вместе построим мирное будущее"

Папа римский Франциск считает, что монгольское наследие с его буддийским прошлым и историей помогает укреплению мира.
Папа римский Франциск , находящийся с визитом в Улан-Баторе, заявил, что наследие Монголии с её буддийским прошлым и историей помогает укреплению мира.
Ссылаясь на древнюю кочевую традицию страны, символизируемую герами — традиционными монгольскими круглыми палатками — понтифик отметил:
Он призвал бороться с последствиями человеческого разрушения посредством культуры, заботы и предусмотрительности, отраженной в ответственной экологической политике.
Папа добавил, что целостное видение монгольской шаманской традиции в сочетании с уважением ко всем живым существам, унаследованным от буддийской философии, может внести значительный вклад в неотложные усилия по защите и сохранению планеты.
"Давайте работать вместе , чтобы построить мирное будущее!" - заключил понтифик.