Папа в Монголии: "Вместе построим мирное будущее"

Папа римский Франциск считает, что монгольское наследие с его буддийским прошлым и историей помогает укреплению мира.

Папа римский Франциск , находящийся с визитом в Улан-Баторе, заявил, что наследие Монголии с её буддийским прошлым и историей помогает укреплению мира.

РЕКЛАМА

Ссылаясь на древнюю кочевую традицию страны, символизируемую герами — традиционными монгольскими круглыми палатками — понтифик отметил:

Коренная мудрость монголов, выработанная поколениями, может помочь ценить и тщательно культивировать то, что христиане считают творением Бога. Франциск папа римский

Он призвал бороться с последствиями человеческого разрушения посредством культуры, заботы и предусмотрительности, отраженной в ответственной экологической политике.

Папа добавил, что целостное видение монгольской шаманской традиции в сочетании с уважением ко всем живым существам, унаследованным от буддийской философии, может внести значительный вклад в неотложные усилия по защите и сохранению планеты.

"Давайте работать вместе , чтобы построить мирное будущее!" - заключил понтифик.