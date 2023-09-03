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Папа в Монголии: "Вместе построим мирное будущее"

Папа римский Франциск встретится с моногольским католическим духовенством.
Папа римский Франциск встретится с моногольским католическим духовенством. Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Папа римский Франциск считает, что монгольское наследие с его буддийским прошлым и историей помогает укреплению мира.

Папа римский Франциск , находящийся с  визитом в Улан-Баторе, заявил, что наследие Монголии с её буддийским прошлым и историей помогает укреплению мира.

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Ссылаясь на древнюю кочевую традицию страны, символизируемую герами — традиционными монгольскими круглыми палатками — понтифик отметил:

Коренная мудрость монголов, выработанная поколениями, может помочь ценить и тщательно культивировать то, что христиане считают творением Бога.
Франциск
папа римский

Он призвал бороться с последствиями человеческого разрушения посредством культуры, заботы и предусмотрительности, отраженной в ответственной экологической политике.

Папа добавил, что целостное видение монгольской шаманской традиции в сочетании с уважением ко всем живым существам, унаследованным от буддийской философии, может внести значительный вклад в неотложные усилия по защите и сохранению планеты. 

"Давайте работать вместе , чтобы построить мирное будущее!" - заключил понтифик.

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