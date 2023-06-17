Венгры протестуют против "закона мести" учителям

"Не хотим работать больше за меньшие деньги". Тысячи людей в пятницу вышли к зданию парламента в Будапеште, чтобы выразить протест против закона, лишающего учителей статуса госслужащих.

Критики называют инициативу правительства Виктора Орбана "законом мести". В течение года учителя устраивали манифестации, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты.

Но взамен получили закон, который, по их мнению, значительно увеличит рабочую нагрузку.

Барбара Новак, учитель литературы:

"Я училась 6 лет, свою работу люблю. Но если бы я знала, что к этому придёт, то выбрала бы другую профессию."

В стране усиливается нехватка педагогов. Молодёжь не стремится в профессию. Многие учителя обещают сменить её, если новый закон вступит в силу.

Эстер Саймон, студентка:

"У нас уволился преподаватель итальянского языка, замену ему найти не могут".

Правительство Орбана уверяет: закон повысит качество образования. Власти признали, что зарплаты учителей слишком низкие и обещали повысить их при условии, если ЕС разблокирует финансирование Венгрии, приостановленное из-за подозрений в коррупции и нарушении принципов демократии.