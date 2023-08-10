Неделя музыки и свободы: в Венгрии открывают фестиваль "Сигет"

На крупнейший европейский музыкальный слет за 6 дней приедут до 100 тысяч человек. В афишах - Florence + The Machine, Imagine Dragons, David Guetta и многие другие.

В Венгрии стартует музыкальный фестиваль Sziget, крупнейший в Европе. Первые посетители с рюкзаками и палатками прибыли к месту слета на остров Обуда в Будапеште еще в среду. А с четверга и на 6 ближайших дней организаторы ожидают здесь до 100 тысяч гостей, причем в нынешнем сезоне число венгров и иностранцев должно быть примерно одинаковым.

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Подготовку к старту фестиваля осложнила погода (проливные дожди), а также финансовая неопределенность. Тем не менее гостей ждет много новинок. Например, на территории установят современные мобильные туалеты, а также наладят борьбу с пылью - через орошение земли специальным экологичным средством.

Тамаш Кадар, руководитель Sziget, говорит, что после пандемии фестиваль, наконец, возвращается в нормальный ритм. "В том, что касается спроса на билеты, то сейчас мы ждем меньше гостей, чем в 2022 году. Тогда был настоящий всплеск после двух лет простоя из-за коронавируса".

Организаторы предупреждают: из-за высокого уровня воды в Дунае купаться в этом сезоне не разрешают. Зато хорошо поесть на фестивале смогут все. Каждая точка питания здесь обязана предлагать в меню бюджетные блюда по цене не выше 2500 форинтов (6,5 евро).

Наш корреспондент Золтан Шипошедь отмечает: "Настройка звучания и возведение конструкций еще продолжаются, а пространство перед главной сценой пока пустует... Но организаторы ожидают аншлага на концерте Imagine Dragons в пятницу, а это значит - 60 тыс. человек в одном месте".