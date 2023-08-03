Папа римский говорил с молодёжью об экологии

Глава Римской католической церкви прибыл в столицу Португалии накануне в рамках Всемирного дня молодёжи

Проблемы экологии и изменения климата должны занять такое же по важности место, как и социально-экономические проблемы глобального масштаба: об этом заявил папа римский Франциск, выступая в Лиссабоне перед многотысячной аудиторией. Глава Римской католической церкви прибыл в столицу Португалии накануне в рамках Всемирного дня молодёжи.

Франциск, папа римский:

«Не забывайте, что нам нужна целостностная экология. Мы должны прислушиваться к страданиям планеты так же, как к страданиям бедных. Мы должны ставить проблему опустынивания наряду с проблемой беженцев, проблему миграции — наряду с проблемой снижения рождаемости».

Ко Дню молодёжи и апостольскому визиту папы римского в Лиссабон прибыли около миллиона паломников. Среди прочих, Франциск встретился с 15-ю молодыми украинцами — представителями беженцев, оказавшихся в странах Европы.

Также глава церкви поговорил с португальцами-жертвами насилия со стороны священников. Сотрудники, работающие на Всемирном дне молодёжи, прошли курсы по выявлению и предотвращению таких случаев.