Папа римский призвал Европу найти пути для достижения мира в Украине

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Глава римско-католической церкви совершает апостольский визит в Португалию. Франциск принимает участие в мероприятиях по случаю Всемирного дня молодежи.

Цветами, воинскими почестями и бурными аплодисментами встречали в Лиссабоне папу римского Франциска. Понтифик прибыл с апостольским визитом в Португалию, чтобы принять участие во Всемирном дне молодежи.

В эти дни в Лиссабон прибыли более миллиона паломников.

Во время встречи с представителями общественных организаций, дипломатами и предпринимателями глава римско-католической церкви обратился к Европе с просьбой сделать больше для установления мира в Украине.

Франциск, папа римский:"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не указываешь путей мира, созидательных путей к прекращению войны в Украине и многих других конфликтов, повлекших за собой такое кровопролитие?"

Понтифик также говорил о проблеме сексуального насилия над несовершеннолетними, в католических учреждениях Португалии. Эти факты систематически скрывались священниками в течение многих лет. Франциск призвал священнослужителей к смиренному и непрестанному очищению.