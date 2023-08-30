Массированная атака дронов в России и удар по Киеву

By Euronews

В ночь на среду сразу в 6 регионах России были сбиты беспилотники. В том числе атаке подвергся аэропорт Пскова. В результате ночного удара по Киеву погибли 2 человека

В ночь на 30 августа предпринята массовая атака дронов на территорию России.

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В частности, средствами ПВО беспилотники сбиты над Рязанской, Брянской, Калужской, Орловской, Московской областями. Атакован аэропорт Пскова, в результате падения дрона возник пожар, получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, отменены все рейсы на 30 августа "до выяснения характера возможного повреждения ВПП".

Также Минобороны РФ сообщает об уничтожении в акватории Черного моря четырех быстроходных военных катеров "с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".

Массированная атака на Киев

В результате ночной воздушной атаки на Киев погибли два человека, один получил ранения. Как сообщают в столичной военной администрации, всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей — беспилотников и ракет.

В результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах.

Власти заявили, что "такого мощного нападения Киев не ощущал с весны".

Также о взрывах сообщали в Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.