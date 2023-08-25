Скандал с поцелуем футболистки: глава RFEF отказывается уходить в отставку

"Я не уйду!" – скандировал Луис Рубиалес на Генасcамблее RFEF. "Совершается социальное убийство", – добавил глава испанского футбола.

"Неужели поцелуй по обоюдному согласию заставит меня уйти? Я буду бороться до конца", – заявил Луис Рубиалес на специально созванной Генеральной ассамблее Федерации футбола Испании.

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Главу испанского футбола призывали покинуть свой пост на фоне сексистского скандала: после победы над сборной Англии он поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

Ряд ведущих испанских политиков, включая премьер-министра, и звёзд спорта полагали, что поцелуй был навязанным и что извинения не достаточны.

"Мне это не понравилось. Но что поделать?" – так во время прямой трансляции в Instagram сразу после матча сама футболистка прокомментировала случившееся.

"Я не уйду!" – скандировал президент федерации. "Совершается социальное убийство", – добавил он, пригрозив его критикам судебным преследованием.

По словам Рубиалеса, его жест был вызван "эйфорией", а не продиктован "позицией доминирования". Он также обрушился против того, что он называет "ложным феминизмом", который "не ищет правды".

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Аудитория встретила речь Рубиалеса аплодисментами, но выступление вызвало также шквал критики.

"Позор тебе", – написал бывший вратарь La Roja Икер Касильяс.

"Это неприемлемо. Хватит. Подруга, я с тобой", – говорится в публикации Алексии Путельяс, полузащитницы "Барселоны".

Министр по делам равноправия Ирен Монтеро и министр труда и лидер левой партии Sumar Йоланда Диас призвали правительство принять меры для отстранения Рубиалеса от должности.