Дональд Трамп: президентское будущее, несмотря на уголовные дела?

В конституции нет ничего, что могло бы помешать миллиардеру вновь бороться за победу на выборах, но серьёзные обвинения в адрес политика такого уровня – безусловно, новый этап в американской электоральной истории.

45-му президенту США и нынешнему фавориту Республиканской партии Дональду Трампу предъявлены многочисленные обвинения.

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4 марта 2024 года в Вашингтоне откроется процесс по делу о попытке отменить итоги предыдущих президентских выборов со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.

Председательствовать на процессе будет судья округа Колумбия Таня Сью Чуткан, отклонившая ходатайство защиты Трампа о переносе разбирательства.

Адвокаты экс-президента предложили провести процесс в апреле 2026 года.

Назначенная судьёй дата – 4 марта – канун "супервторника", когда более десятка штатов, как республиканских, так и демократических, проводят праймериз.

Суд в Вашингтоне

Миллиардер обвиняется в Вашингтоне по четырём пунктам:

сговор с целью обмана Соединённых Штатов Америки;

сговор с целью воспрепятствования разбирательству;

воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам;

сговор с целью нарушения прав граждан.

Максимальное наказание по первому пункту составляет пять лет лишения свободы, по второму и третьему пунктам – 20 лет, по четвертому – 10 лет лишения свободы.

Если судебный процесс состоится, и присяжные признают Трампа виновным, начнётся новая и неизведанная страница не только в биографии экс-президента, но и в целом для страны, поскольку конституция США не уточняет, как быть со вновь избранным президентом, отбывающим тюремный срок.

Какие сценарии?

По мнению Грега Свенсона, председателя организации "Республиканцы за рубежом" в Великобритании, "крайне маловероятно", что бывший президент окажется за решёткой.

"Даже если будут вынесены обвинительные приговоры, они будут обжалованы и, вероятно, могут быть отменены в ходе апелляции, – утверждает Свенсон. – Существует вероятность того, что Трамп может быть осуждён за одно из этих предполагаемых преступлений или по одному из выдвинутых обвинений, но маловероятно, что он попадёт в тюрьму. Но если представить, что это произойдёт, он всё равно сможет баллотироваться на пост президента".

Тем не менее обозреватель признаёт, что, если сценарий с обвинительным приговором реализуется, это откроет новый этап в американской электоральной истории.

С этим мнением согласен Скотт Лукас, профессор американской политики Бирмингемского университета: "Трамп может баллотироваться в президенты, даже если он осуждён за совершение преступления. В конституции нет ничего, что могло бы помешать ему это сделать".

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Да, он может баллотироваться в президенты, но сможет ли он в случае избрания на самом деле заступить на второй срок? Это, как и многое другое, связанное с Трампом, неизвестно, поскольку ситуация беспрецедентная. Скотт Лукас американист, профессор Бирмингемского университета

Значение судебного процесса в Джорджии

Экс-главе Белого дома также предъявлены обвинения в Джорджии, где его подозревают в попытке пересмотреть результаты выборов 2020 года, якобы при содействии 18 лиц из его окружения.

Это уголовное дело, дата рассмотрения которого еще не определена, может стать решающим в судьбе Трампа. Все сводится к разнице между федеральным законодательством и законами штата.

"_Дональд Трамп не может помиловать себя за преступления, предусмотренные законами штатов,_– считает профессор Лука. – Эксперты в области права считают, что он не сможет это сделать даже в рамках федерального дела, но дискуссия продолжается. В любом случае ему неподвластны приговоры, выносимые судьями штатов. Иными словами, Трамп не сможет отменить возможное решение суда против него в Джорджии, используя президентские полномочия. Поэтому тот факт, что ему грозят сотни лет тюремного заключения по 13 пунктам обвинения, в некотором смысле более серьёзен, чем сотни лет тюрьмы, которые ему светят по трём другим делам".

Другие судебные процессы: где и когда

Трамп не признал вину и по другим делам, по которым он проходит.

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25 марта следующего года политик предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс.

20 мая во Флориде начнётся рассмотрение дела по делу о недопустимом обращении с секретными документами.

Несмотря на серьёзные обвинения, бывший президент заявляет о своей невиновности и, согласно опросам, остаётся фактическим фаворитом в гонке за номинацию от Республиканской партии.