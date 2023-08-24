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Их было 8, не считая Трампа: в Милуоки прошли первые дебаты кандидатов-республиканцев

Кандидаты в президенты США от республиканской партии
Кандидаты в президенты США от республиканской партии Авторское право Morry Gash/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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Бывший глава Белого дома отказался принимать участие в дебатах, посчитав, что все доказал общественности, будучи президентом.

В Милуоки прошли первые дебаты кандидатов в президенты США от республиканской партии кроме одного.

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказался от участия в них, так как считает, что доказал общественности каким "успешным президентом" он может быть.

В последних опросах он с большим отрывом опережает своих конкурентов по партии.

Во время дебатов восемь кандидатов, среди которых губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент США Майк Пенс, спорили о праве на аборт, поддержке США Украины и опыте, необходимом для управления обширным федеральным правительством.

При этом большинство из них согласились поддержать кандидатуру Трампа, даже если того осудят по целому ряду дел.

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