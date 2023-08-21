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Трамп отказался от дебатов среди республиканцев

Дональд Трамп на Линкольновском ужине Республиканской партии в Де-Мойне, штат Айова
Дональд Трамп на Линкольновском ужине Республиканской партии в Де-Мойне, штат Айова Авторское право Charlie Neibergall/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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"Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство", пояснил свое решение не участвовать в дебатах внутри партии Трамп.

Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах претендентов на пост президента от республиканцев.

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Бывший глава Белого дома объяснил свое решение, опираясь на результаты последнего опроса CBS - в нем он на 46% опережает своего главного конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство", — пояснил Трамп.

Первые дебаты пройдут 23 августа на канале Fox News, традиционно поддерживающем республиканцев.

Вместо участия в них Трамп, как сообщается, даст интервью популярному журналисту Такеру Карлсону, ранее покинувшему канал.

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