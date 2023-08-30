"Идалия" ударила по Флориде

Из тропического шторма "Идалия" превратилась в ураган. Есть погибшие в ДТП на дорогах штата, без электричества остались более 260 тысяч человек.

Проливные дожди, шквалистый ветер и серьёзная угроза для людей: в среду утром "Идалия" обрушилась на побережье Флориды.

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Несмотря на то, что урагану, выросшему из тропического шторма, понизили категорию мощности с четвёртой до первой, в 23 районах были объявлены меры по эвакуации.

Порывы ветра в районе Китон-Бич достигали 205 км/ч.

Губернатор Рон Десантис призвал жителей не идти на неоправданный риск и не выходить на улицу в разгар стихии: "Если там, где вы находитесь, спокойно, это может быть связано с тем, что вы попали в центр циклона, это т. н. "глаз бури". Погодные условия будут стремительно меняться, поэтому, где бы вы ни находились, забаррикадируйтесь в своих домах. Не надо недооценивать опасность, это очень мощный шторм".

Дорожный патруль сообщил о смерти двух человек в результате ДТП, "связанных с погодными условиями".

По данным сайта PowerOutage.us, в настоящее время без электричества остаются более 260 тысяч жителей Флориды.

Как сообщают в Национальном ураганном центре, всё указывает на то, что "Идалия" постепенно ослабевает по мере продвижения вглубь штата, а также по направлению к соседним Джорджии и Южной Каролине.