Наводнения в Европе: спасение коз в Италии и парализованное движение в Словении

By Euronews

Непогода снова пришла в Центральную и Южную Европу. В Венеции задействовали систему шлюзов "Моисей". В Австрии известный водопад превратился в бурный поток мутной воды

Проливные дожди продолжают вызывать оползни и наводнения на севере Италии. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

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Власти Венеции были вынуждены задействовать систему шлюзов "Моисей" в лагуне, чтобы не дать высокой воде затопить город.

В северных и центральных районах страны спасатели провели более ста операций по устранению повреждений от непогоды.

Помогать пришлось и братьям нашим меньшим.

В Пьемонте 13 коз и 2 овцы оказались в ловушке посреди разлившейся реки. К операции по их спасению были привлечены три команды пожарных. Все животные в целости и сохранности были доставлены на сушу.

В Австрии всемирно известный водопад Гаштайн в окрестностях Зальцбурга превратился в огромный поток мутной воды после обильных дождей, прошедших за последние 24 часа.

В течение всего дня ливни шли и в Словении, наиболее сильные из них в столице Любляне и на побережье. Затопленными оказались три крупных тоннеля вместе с автомобилями.

Три основные дороги в столице и большая часть региональных трасс были заблокированы в течение многих часов.