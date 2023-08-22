"Хилари" оставила после себя море грязи

Тропический шторм "Хилари", обрушившийся на Южную Калифорнию, теряет силу и движется на север.

В регионе, более привычном к засухе и лесным пожарам, проливные дожди размыли дороги. Удар стихии вызвал сход оползней, повалены деревья и линии электропередачи.

В долине Коачелла спасатели с помощью бульдозера вывезли в безопасное место людей, застрявших в своих домах, к которым подступили потоки грязи и сели.

Сообщений о погибших и пострадавших в США не поступало. В соседней Мексике в минувшую субботу погиб как минимум один человек, его унесло течением при переправе через реку.

"Хилари", ставшая посттропическим циклоном, грозит паводками некоторым районам Невады, Орегона и Айдахо.