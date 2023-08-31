"Идалия" прошлась по американским штатам

By Euronews

Тропический шторм обрушился на Флориду в виде урагана третьей категории и пошел дальше на север по побережью перед тем, как выйти в Атлантический океан

Перед тем, как выйти в Атлантический океан тропический шторм "Идалия" прошелся по штатам Джорждия, Южная и Северная Каролина.

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До этого он обрушился в виде урагана третьей категории на Флориду, оставив за собой разрушения.

Прибыв в этот солнечный штат в среду утром с ветром, скорость которого достигала 200 км/мин, "Идалия" вызвала "катастрофический штормовой нагон и наводнения".

Большинство жителей прибрежных районов прислушались к предупреждению об эвакуации, но некоторые, находящиеся в глубине материка, посчитали, что могут не беспокоиться, ведь их предыдущие ураганы обходили стороной.

Несмотря на это, "Идалия" оказалась гораздо менее разрушительной, чем предполагалось ранее.

В настоящее время основное внимание уделяется расчистке завалов и восстановлению энергоснабжения сотен тысяч домов.

Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Всех, кто думает извлечь выгоду из сложившейся ситуации, предупреждают таблички с надписями: "Вы грабите, мы стреляем".

В то же время метеорологи отмечают, что наступившее "голубое" суперлуние может поднять приливы и отливы выше обычного уровня в дополнение к разрушительному воздействию "Идалии".