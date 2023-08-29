ВСУ прорываются через самую сложную линию обороны россиян в Запорожье

By Euronews

На Запорожском фронте ВСУ сталкиваются с плотными слоями минных полей. Население северо-востока Украины отказывается от эвакуации, несмотря на усиление боевых действий.

Освобождение ключевого населенного пункта Работино на южном участке Запорожского фронта стало важным шагом в рамках украинского контрнаступления, направленного на раскол российских позиций, защищающих сухопутный коридор в Крым.

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Однако продвижение в этом районе идет медленно, поскольку украинские войска сталкиваются с плотными слоями минных полей.

Аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ пытаются прорваться через самую сложную серию оборонительных позиций российских войск.

На другом фронте боевых действий на северо-востоке Украины местное население сопротивляется призывам к эвакуации.

В Купянске, несмотря на недавнюю активизацию боевых действий в этом районе, жители отказываются уезжать.

Причины — от страха перед нищетой и одиночеством в случае отъезда до простого отказа покидать свои дома, в которые они вложили свои сбережения.

Из примерно 12 тыс. человек, проживающих в 37 населенных пунктах, которые украинские власти сочли опасной зоной, лишь несколько сотен согласились на эвакуацию. Многие — из-за того, что их дома были разрушены.

Президент Владимир Зеленский в телеинтервью объяснил, почему он против проведения выборов в военное время.

По его словам, чтобы выборы были легитимными - нужно, чтобы голосовали военные, а для этого наблюдатели "должны быть в окопах".

При этом президент отметил, что, если депутаты поймут необходимость в их проведении и внесут изменения в законодательство, это будет возможно.

Тем временем МО РФ опубликовало кадры выполнения задач своей морской пехоты на одном из участков фронта.

По сообщениям, в понедельник Россия сбила два украинских беспилотника над аннексированным Крымом.

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Москва также заявила, что задержала гражданина России и бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке по обвинению в передаче американским дипломатам военной информации.