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Продвижение ВСУ в Запорожской области. Жертвы новых российских обстрелов

Горящий завод в селе Гоголево Полтавской области, 28 августа 2023 года.
Горящий завод в селе Гоголево Полтавской области, 28 августа 2023 года. Авторское право HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL CHIEF OF STAFF ANDRIY YERMAK / AFP
By Alexander Kazakevich
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МО Украины подтвердило освобождение села Работино и заявило о продолжении наступательных действий на юге. В Полтавской и Херсонской областях в результате российских ударов погибли мирные жители.

Украина заявила об успехах в ходе контрнаступления в Запорожской области. В Министерстве обороны страны подтвердили, что армияполностью восстановила контроль над селом Работино – одним из укрепрайонов россиян на Мелитопольском направлении, где в последнее два месяца шли тяжёлые бои.

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23 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отчитались о "прорыве многоэшелонированной линии обороны оккупантов" в этом секторе. 

Вооружённые силы Украины продолжают наступление на юге страны. После освобождения Роботино наши вооружённые силы продвигаются на юго-восток от этого населённого пункта в направлении Новоданиловки, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Очеретуватого.
Анна Маляр
заместитель министра обороны Украины

"Противник несёт большие потери на этих направлениях, но пытается сконцентрировать там свои силы, чтобы не оставить свои позиции", – добавила чиновник.

По словам Маляр, в районе Бахмута в Донецкой области за последнюю неделю ВСУ отвоевали 1 км².

Интенсивные бои также продолжаются на северо-восточном фронте в районе Купянска (Харьковская область), где российская армия заявляет об успехах.

Атаки на украинские города и новые жертвы среди мирного населения

В ночь на понедельник российские войска нанесли ракетный удар по маслобойне в посёлке Гоголево под Миргородом Полтавской области. Люди там работали в ночную смену. Известно о трёх жертвах.

Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в результате атаки погибли по меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали. Позже из под завалов извлекли тело ещё одного погибшего.

Под утро россияне с применением тактической авиации выпустили ракеты по Кривому Рогу. Как сообщил глава Днепропетровщины, разрушены два дачных дома. Ещё 5 – "изуродованы". Обошлось без пострадавших.

Около 10:40 войска РФ обстреляли село Садовое в Херсонской области. Руководитель региона написал, что от полученных травм скончалась 63-летняя женщина. В больницу в тяжёлом состоянии госпитализирован мужчина в возрасте 58 лет.

Дроны в небе над Россией

В российском военном ведомстве утверждают, что в подмосковных Люберцах сбит украинский беспилотник. 

Мэр Собянин заявил, что предварительно никто не пострадал.

Московские аэропорты примерно на час приостановили свою работу. 

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ПВО также сработала в Брянской области, уничтожены два дрона.

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