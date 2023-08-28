В Украине расследуют авиакатастрофу, в которой погибли три лётчика

By Euronews

При выполнении боевого задания в небе над Житомирской областью столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Украина выпустила второе судно из Одесского порта после выхода России из "зерновой сделки". Люди несут цветы к мемориалу Пригожина в Москве

Украинские власти начали расследование авиакатастрофы в Житомирской области.

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В пятницу в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 погибли три летчика.

Один из них — прославленный летчик-истребитель Андрей Пильщиков с позывным "Джус", известный тем, что участвовал в боях над Киевом на начальном этапе российского вторжения. За полтора года войны он имел более 500 часов налета.

25 серпня 2023 року в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись... Posted by Бригада тактичної авіації м.Васильків on Sunday, August 27, 2023

В то время как украинская армия заявляет о продолжении наступления после прорыва российской линии обороны в Запорожской области, Москва сообщает, что ее войска нанесли удар по аэродрому в Киевской области.

Правительство Украины подтвердило безопасный проход второго судна по Черному морю из Одесского порта, где оно находилось с 20 февраля 2022 года.

Балкер Primus под флагом Либерии направляется в Дакар. С момента выхода из "зерновой сделки" Россия предупредила, что будет считать такие суда потенциальными перевозчиками военных грузов.

В центре Москвы возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о лидерах ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине.

Накануне Следственный комитет России сообщил, что генетическая экспертиза подтвердила личности всех 10 погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области. Причины крушения бизнес-джета Пригожина пока не называются.

У мемориала на улице Варварка находятся не только портреты руководства ЧВК. Кроме них висят фотографии Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других погибших военных блогеров.