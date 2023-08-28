Почтальоны на линии фронта

By Euronews

Война сильно изменила работу украинских почтальонов - но даже под обстрелами они продолжают доставлять людям письма, пенсии и продукты

Несмотря на постоянные обстрелы Донецкой области украинские почтальоны продолжают выполнять свою работу. Война ее сильно изменила, и сейчас привычные почтовые фургоны сменили бронированные.

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В Часов Яр они всегда ездят в сопровождении солдат. Обходить дома слишком опасно. Поэтому люди получают почту и припасы прямо с колес.

"У каждого свой фронт сейчас. А наш такой здесь", - говорит почтальон Анна, которая 15 лет работала в ныне оккупированном Бахмуте. До февраля прошлого года она и представить себе не могла, что будет ходить на работу в бронежилете.

Почтальоны стараются работать быстро - принимают письма, выплачивают пенсии, иногда привозят продукты.

Но даже за эти короткие визиты местные жители им очень благодарны.

"Мы, конечно, рады. Нам привозят пищу, привозят деньги", - говорит житель Часова Яра Анатолий.

С каждым визитом разрушенных домов в городе становится все больше, а жителей все меньше.

"Это надо смелость иметь! Молодцы, девчата, молодцы!" - восхищается местная жительница Зинаида.

"Не могу сказать, что мы не боимся. Нет, тоже страшно. - признается Анна. - Боишься, но уже отличаешь (взрывы) - это далеко, это близко, это еще где-то. Когда близко сыпется, мы садимся в машины и уезжаем".

Сегодня почтальонов в Украине называют настоящими героями, потому что вместе с ними в разрушенные города и села возвращается жизнь.