Непогода в Европе: Австрия и Словения снова во власти циклона

By Euronews

Сильные дожни обрушились на Австрия и Словению, еще недавно пережившие наводнения. Уровень воды в реках резко повысился, затруднено транспортное сообщение

Всего через несколько недель после того, как ливни вызвали разрушительные наводнения на юге Австрии, экстремальная погода вновь испытывает страну на прочность.

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В результате проливных дождей уровень воды в реках Тироля и соседних регионов резко повысился.

На значительной части территории Австрии перекрыты дороги, железнодорожная линия на перевале Бреннер в настоящее время прервана из-за оползней.

Уровень воды в реке Инн в Инсбруке достиг 100-летнего максимума.

Опять оказалась во власти циклона и Словения, недавно пережившая крупнейшее в своей истории наводнение.

После короткой передышки оползни вновь стали причиной разрушений. Паводки опустошили две трети территории страны, отрезав от сообщения многие деревни.

В понедельник сильные ливни обрушились на прибрежную зону на юго-западе и западный регион Горишка.

В результате чего многие дороги, улицы и здания оказались затопленными, а движение транспорта затруднено.

Страдают и соседние северные районы Италии.

В результате сильной грозы с порывистым ветром всего за 20 минут оказался затопленным центр Триеста, портового города в регионе Фриули-Венеция-Джулия на границе со Словенией.

Застигнутые врасплох жители и туристы укрывались от стихии в магазинах и барах на знаменитой площади Пьяцца Унита д'Италия и вокруг нее.