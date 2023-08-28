В Европе жара сменилась штормами

В Европу на смену изнурительной жаре пришли сильные штормы. В Испании —рекордные осадки. В Италии бушует циклон "Поппея"
На смену изнурительной жаре в Европу пришли штормы.
Сильные ветры и проливные дожди обрушились в воскресенье на испанский остров Мальорка. Города Пальма и Кальвия оказались частично затоплены. Пострадали три человека.
Движение транспорта было ограничено, многие дороги заблокированы из-за поваленных деревьев.
На материковой части Испании дожди, прошедшие в выходные дни, достигли рекордного уровня.
В некоторых районах Каталонии на квадратный метр приходится более 100 литров воды.
В городе Вилассар-де-Мар пожарным удалось спасли человека, застрявшего в своем автомобиле под мостом.
Проливные дожди и сильные ветры обрушились и на север Италии.
Сначала на Ломбардию, где в субботу ураганы вырвали с корнями деревья и повредили крыши, а в воскресенье — на Лигурию. Непогода застала врасплох жителей Генуи.
По прогнозам, в ближайшие дни грозы распространятся сначала на северо-восток и Тоскану, а затем и на остальную территорию страны.
Всему виной циклон "Поппея", пришедший с севера Европы.
При этом в Греции по-прежнему бушуют лесные пожары, хотя один из них на кикладском острове Андрос, вероятно возникший из-за удара молнии в субботу, к воскресенью уже был взят под контроль. Но есть угроза его возобновления из-за сильного ветра в регионе.
Пожарные боролись с пламенем всю ночь, в районах, расположенных вблизи Витали на северо-восточном побережье острова, было объявлено об эвакуации.