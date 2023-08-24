В среду лидер наемников Евгений Пригожин был признан погибшим. Что будет дальше?

Босс ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, по всей видимости, погиб в авиакатастрофе в среду вечером.

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Ни Кремль, ни министерство обороны РФ пока не дают никаких комментариев, а гибель Пригожина еще требует официального подтверждения, хотя этот инцидент потряс всю Россию.

Но что дальше?

Каковы возможные политические последствиясообщения о гибели Пригожина?

"Кремль отрубил голову гидре, - сказал Euronews профессор Стивен Холл, полагающий, что таким образом тот пытался нейтрализовать возможную угрозу. - Режим опасался, что нечто подобное восстанию "Вагнера" может повториться".

Евгений Пригожин в последние месяцы раздражал многих кремлевских инсайдеров.

Он неоднократно - и очень публично - критиковал кампанию военного ведомства в Украине, опровергая ключевые кремлевские представления о конфликте.

Российское министерство обороны в ответ попыталось взять группировку под свой контроль, что, по мнению многих, послужило толчком к июньскому восстанию Пригожина, в ходе которого наемники "Вагнера" пошли на Москву.

Многие западные аналитики и сотрудники спецслужб предполагают, что крушение самолета в среду, в результате которого погибли несколько руководителей "Вагнера", организовал Путин и его соратники, хотя это не может быть подтверждено.

Однако Холл предположил, что мишенью может быть российская элита в целом.

"Путин посылает людям сигналы, - сказал он. - Я думаю, что это довольно четкий сигнал о том, как поступают с предателями".

Вскоре после того, как 24 июня Пригожин поднял вооруженный мятеж, президент России назвал его "изменой" и "ударом в спину", пообещав отомстить.

Вскоре эти обвинения с Пригожина были сняты в результате сделки, по которой наемники были высланы в Беларусь. Но многие предполагали, что Кремль еще долго не будет преследовать лидера наемников.

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"Война идет плохо, и некоторые элиты недовольны. Убийство Пригожина - это сигнал, что если вы восстанете, вас ждет очень жестокий конец", - продолжил наш собеседник.

Националистические и патриотические группы в России все чаще критически высказываются о военной кампании своего правительства в Украине, часто обвиняя его в бесхозяйственности и неудачных маневрах на поле боя.

Тем не менее, по словам Холла, этот инцидент может показаться еще одним признаком "слабости Кремля": "Некоторые люди скажут, что Путин таким образом укрепляет свою власть, что вполне правдоподобно. Но я думаю, что это также свидетельство отчаяния режима. Они пытаются дать понять, что уничтожат тех, кто восстал против них. Однако это также показывает элитам, что заговорщики где-то рядом".

Что будет дальше с самим "Вагнером"?

С момента неудачного июньского мятежа наемников их существование остается под вопросом.

По имеющимся данным, отряд перебрался в Беларусь в рамках секретной сделки, заключенной между Путиным и Пригожиным, но при этом он, как считается, последний лишился финансирования, которое получал от государства.

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"Вагнер" либо изменит свое название и получит новый символ - Кремль любит сохранять уже созданные им структуры, - либо будет расформирован", - считает Холл.

ЧВК "Вагнер" была создана в 2014 году, во время аннексии Крыма Россией. До 2022 года было неясно, кто является ее реальными учредителями. В СМИ было много спекуляций на тему того, кто ее создал, хотя Пригожин в итоге это признал.

В начале недели он выступил с первым видеообращением после своего неудачного мятежа, заявив, что силы находятся в Африке и намерены сделать континент "более свободным".

Неизвестно, что будет с деятельностью "Вагнера" в Африке, где он причастен к добыче полезных ископаемых и помогает обеспечивать безопасность слабых режимов.

Некоторые комментаторы высказывают предположение, что эту функцию на себя может взять российское государство, хотя это не совсем ясно.

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Как может отреагировать российское население?

На протяжении всей войны в Украине Пригожин постоянно попадал в заголовки газет, критикуя то, как российское военное ведомство ведет свою кампанию.

Он нажил себе врагов во властных кабинетах, но многие россияне уважали его прямоту.

Неизвестно, как население отреагирует на его предполагаемую гибель.

"Это правда, что он был популярен, особенно среди патриотических и националистических групп, хотя он, конечно, не был популярен среди либералов, - говорит Холл. - Однако многие россияне будут очень рассержены".

"Вот человек, который говорил, что война идет плохо и что режим коррумпирован, а с ним расправились, - добавил он. - Пригожина убили хладнокровно".

Тем не менее, Холл проявил осторожность: "Российская политика всегда была загадочной. А последние 18 месяцев она была особенно загадочной. Мы просто не знаем, что нас ждет в будущем, хотя, я думаю, мы знали, что дни Пригожина сочтены. Однако то, как все закончилось, было, конечно, удивительно".