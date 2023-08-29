Сброс воды с АЭС: напряженность между Японией и Китаем вышла за рамки экологии

By Euronews

Посол Китая был вызван в МИД Японии после ряда неприятных инцидентов по отношению к японским компаниям, диппредставительствам и школам на территории КНР.

Япония призывает Китай к более сдержанной реакции на сброс воды с АЭС "Фукусима".

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Посол Китая был вызван в МИД Японии. Причиной стали различные инциденты, произошедшие за последние несколько дней.

В японские компании регулярно поступают звонки с китайских номеров с оскорблениями.

Усилены меры безопасности в диппредставительствах и японских школах на территории КНР, после того как их закидали камнями и яйцами.

Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии и обвиняет ее в безответственных действиях.

Токио настаивает на том, что вода с АЭС "Фукусима" прошла надлежащую фильтрацию и содержит ничтожно малое количество радиоактивных частиц.