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Сброс воды с АЭС: напряженность между Японией и Китаем вышла за рамки экологии

Сотрудник TEPCO проводит тур на объекте по очистке воды для журналистов
Сотрудник TEPCO проводит тур на объекте по очистке воды для журналистов Авторское право AP Photo/Eugene Hoshiko
By Euronews
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Посол Китая был вызван в МИД Японии после ряда неприятных инцидентов по отношению к японским компаниям, диппредставительствам и школам на территории КНР.

Япония призывает Китай к более сдержанной реакции на сброс воды с АЭС "Фукусима".

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Посол Китая был вызван в МИД Японии. Причиной стали различные инциденты, произошедшие за последние несколько дней.

В японские компании регулярно поступают звонки с китайских номеров с оскорблениями.

Усилены меры безопасности в диппредставительствах и японских школах на территории КНР, после того как их закидали камнями и яйцами.

Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии и обвиняет ее в безответственных действиях.

Токио настаивает на том, что вода с АЭС "Фукусима" прошла надлежащую фильтрацию и содержит ничтожно малое количество радиоактивных частиц.

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