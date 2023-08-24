Соседи Японии и рыбаки обеспокоены сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"

Процесс одобрен МАГАТЭ, но рыбаки опасаются последствий для экологии и репутации продуктов. Япония потребовала от Китая снять введенный запрет на экспорт рыбы.

Сброс в Тихий океан первой партии очищенной радиоактивной воды с поврежденной цунами АЭС "Фукусима-1" проходит на фоне возмущения соседей Японии и местных рыбаков.

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Длительный процесс, одобренный МАГАТЭ, может занять десятилетия и считается необходимым для вывода станции из эксплуатации.

Оператор АЭС компания TEPCO обещает возместить потери рыбному хозяйству.

В Токио сотни людей собрались у штаб-квартиры компании TEPCO в знак протеста.

“Я рассержена и не убеждена. Почему даже в такой ситуации эта страна не прислушивается к нашим голосам и голосам рыбаков?" — говорит жительница префектуры Фукусима.

В Сеуле 16 человек были арестованы за попытку проникновения на территорию японского посольства во время акции протеста. Манифестация прошла также в Гонконге.

Резонансное решение правительства Японии побудило Китай запретить поставки морепродуктов из этой страны. МИД Китая назвал проект "эгоистичным и безответственным". Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от Пекина снять запрет и поощрять дискуссии между экспертами, основанные на научных соображениях.