МВФ и Всемирный банк обсудят влияние войны в Украине на глобальную экономику. Пушилин посетил Бахмут

Влияние войны в Украине на глобальную экономику обсудят в ходе весенних совещаний Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне.

По мнению финансовых экспертов, из-за продолжающегося российского вторжения темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии по-прежнему будут незначительными. Тем не менее, согласно прогнозам, украинская экономика в текущем году вырастет на 0,5% после глубокого спада на 29,2%, который отмечался в первый год войны.

Ранее в МВФ ожидают, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет расти менее чем на 3% ежегодно. По данным Reuters, это самый пессимистичный прогноз с 1990 года.

Эта война отвлекает внимание мира от многих других насущных проблем. Эта война не только убивает людей, она ведёт к росту цен на продовольствие, а это создаёт серьёзную геополитическую напряжённость и снижает способности мирового сообщества работать как единое целое. Кристалина Георгиева директор-распорядитель МВФ

Ситуация в украинских регионах

Власти Херсонщины заявили, что россияне обстреляли лодку с мирными жителями. По словам главы украинского региона, атака была совершена с помощью беспилотника, который запустили с левого берега, погибли двое.

Накануне стало известно о возвращении 24 детей из Херсонской области, которые, как утверждается, были депортированы.

Также сообщается о российском ударе по художественному музею в Херсоне, обошлось без пострадавших. Вот, что говорит заместитель директора учреждения Игорь Русал: "Во второй раз по нам бьют. Пока не было прямых попаданий, но "прилетало" поблизости, летели осколки. Они нас уничтожают. Здесь нет логики".

В понедельник в телеграм-канале назначенного Москвой главы самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина появилось видео, на котором чиновник в боевом снаряжении, как утверждается, осматривает то, что осталось от одной из центральных площадей Бахмута.

Позже в эфире российского государственного телевидения Пушилин заявил, что армия РФ контролирует более 75% территории города.