Пожары в Эвросе - крупнейшие в ЕС за всю историю наблюдения

By euronews

Служба Copernicus EU опубликовала карту, на которой со спутника виден нанесенный пожарами ущерб

Служба Copernicus EU, занимающаяся мониторингом климата и земных процессов с помощью спутника, представила карту последствий лесного пожара в греческом Эвросе. "Это исторический пожар", - заявляют ученые.

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11 дней в лесу Дадия продолжалась битва усиленных пожарных расчетов с огнем.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, говоря о европейской помощи Греции, отметил, что пожар в Эвросе можно считать самым крупным за всю историю наблюдений в ЕС.

"В данный момент Комиссия координирует усилия по оказанию помощи по различным направлениям в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Так, в частности, в греческом регионе Александруполис мы сталкиваемся с крупнейшим лесным пожаром, когда-либо зарегистрированным в ЕС. В связи с этим мы мобилизовали 12 самолетов из нашего парка RescEU, а также более 400 пожарных и 60 автомобилей".

В Афинах на совещании кабинета во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом были приняты меры в отношении пострадавших лесов в Эвросе и Парниcе.

Было решено, что лесная служба немедленно объявит эти территории пригодными для восстановления лесов, будет обеспечена особая забота о дикой природе. Также ожидается, что в самое ближайшее время будут предприняты действия по борьбе с эрозией почвы и паводком.