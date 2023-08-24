Греция в огне, жертв становится больше

Наш корреспондент в Греции приглашает своими глазами увидеть масштаб разрушений близ Александурполиса на северо-востоке страны.

В Греции - почти неделю горят леса с неконтролируемой интенсивностью. Эпицентром стала префектура Эврос на северо-востоке, там есть жертвы. В Александруполисе, административном центре района, пришлось эвакуировать местную больницу.

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Юлиан Стоянов, наш корреспондент на месте, рассказывает: "Всего в нескольких километрах к северу от Александруполиса можно увидеть, насколько разрушительным был пожар. Здесь, в этой деревне, около десяти домов сгорели дотла. Люди не могут вернуться, это место больше не пригодно для жизни.

Нет ни окон, ни крыши. Пожар потушен, но, как вы видите, нам все равно приходится надевать маски из-за дыма в воздухе. Дышать очень трудно.

Здесь, на холмах, видно, что огонь не оставил ничего. Кажется, его ничто не остановит, ведь здесь очень жарко, сухо и временами ветрено. Эти условия поддерживают пламя, и ему легче распространяться.

Так обстоят дела на 80% территории Греции: из-за ветра дым везде, он ушел на 950 км на юго-запад, достиг некоторых итальянских островов, где очень трудно дышать. И некоторые посетители пляжей, когда идут к морю, ложатся загорать, видят летящий на них пепел.

А в направлении гор, за холмами, найдены тела 18 нелегальных иммигрантов. Они шли через Турцию, переплыли реку, добрались сюда. И, знаете, когда иммигранты приезжают в Европу, у них нет ни документов, ни денег, ни телефонов. Они не могли позвонить и попросить о помощи, и так сгорели заживо. Представитель пожарной охраны Александруполиса считает, что число жертв может быть еще больше. Власти продолжают пытаться потушить пожар. Мы слышим, как в воздухе летают вертолеты. Задача - погасить как можно больше Они пытаются потушить как можно больше огня.Мы же продолжим освещать происходящее в Греции, разрушения, которые охватили более 162 тысяч гектаров площади".