Греция продолжает борьбу с лесными пожарами

Греческие пожарные вместе с коллегами из других стран продолжают борьбу с лесными пожарами, вызванными экстремальной жарой. Метеорологи прогнозируют, что с четверга страну ждет еще одна череда аномально жарких дней.

На греческом Родосе девятый день подряд бушуют лесные пожары.

Тысячи людей уже покинули остров, в том числе многие приехавшие на отдых туристы.

Операцию по эвакуации с Родоса греческие власти назвали крупнейшей в истории страны.

Людей также эвакуируют с Корфу и Эвбеи.

В Греции тушат десятки пожаров, вспыхнувших из-за аномальной жары. В некоторых районах к борьбе с огнем подключаются местные жители.

Европейский союз направил в страну 500 пожарных, 100 единиц техники и семь самолетов. Помощь также оказывают Турция, Египет и Израиль.

Во вторник на Эвбее разбился тушивший пожары самолет греческих ВВС, оба летчика погибли. В вооруженных силах страны объявлен трехдневный траур.

В греческом метеорологическом центре предупреждают, что с четверга, 27 июля, ожидается еще одна череда аномально жарких дней. Она может привести к возникновению новых очагов возгорания.