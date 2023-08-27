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Российские удары по центру и северу Украины, украинские дроны в приграничных областях РФ

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом, Киевская область, 27 августа 2023 г.
Последствия попадания российской ракеты в жилой дом, Киевская область, 27 августа 2023 г. Авторское право ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors
By Euronews
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Российская армия в ночь на воскресенье нанесла удары крылатыми ракетами по центральным и северным областям Украины. Представители украинских ВВС сообщили позже, что средства ПВО успешно перехватили 4 из них. Минобороны РФ заявило, что сбило два украинских беспилотника в Курской и Брянской областях.

Российская армия в ночь на воскресенье нанесла удары крылатыми ракетами по центральным и северным областям Украины. Представители украинских ВВС сообщили позже, что средства ПВО успешно перехватили четыре из них. В Киевской области, упавшие обломки российской ракеты повредили до десяти частных домов, два человека получили ранения.

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Между тем украинские власти начали расследование гибели трёх пилотов в результате столкновения двух военных самолетов на северо-западе страны. 

Как сообщается на странице ВВС Украины в Telegram, два учебных военных самолета L-39 столкнулись в пятницу во время выполнения боевого задания над западной частью Житомирской области. Погибли три пилота, в том числе известный под прозвищем "Сок" летчик Андрей Пильщиков.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении в субботу отдал дань уважения Пильщикову, назвав его "одним из тех украинских офицеров, кто очень помог нашей стране". В воскресенье Васильковая бригада тактической авиации Украины опознала двух других пилотов, погибших в результате столкновения, как Вячеслава Минку и Сергея Проказина. 

В свою очередь, Министерство обороны РФ заявило, что в воскресенье сбило два украинских беспилотника в граничащих с Украиной Курской и Брянской областях. В субботу Россия заявила, что сбила три украинских беспилотника на подлете к Москве и в приграничной с Украиной Белгородской области, где в тот же день в результате украинских ударов погиб мирный житель, еще шесть получили ранения.

Минобороны РФ также обнародовало съемки в бою экипажей танков Т-80. В пояснении к видео утверждается, что российские танкисты обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений на купянском направлении, которое, по данным британской разведки, может стать местом прорыва украинской обороны.

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