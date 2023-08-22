Педро Санчес: насильственный поцелуй "неприемлем"

"Пойти дальше" - призвал и.о. премьер-министра Испании президента национальной федерации футбола. На пресс-конференции в Мадриде Педро Санчес назвал "неприемлемым" насильственный поцелуй Луисом Рубиалесом футболистки Дженни Эрмосо.

"Пойти дальше" - призвал и.о. премьер-министра Испании президента национальной федерации футбола. На пресс-конференции в Мадриде Педро Санчес назвал "неприемлемым жестом" насильственный поцелуй футболистки Дженни Эрмосо в Сиднее после того, как испанки завоевали титул чемпионов мира, а его извинения - "недостаточными".

РЕКЛАМА

То, что мы увидели, было неприемлемым жестом. Я также считаю, что извинения, принесенные г-ном Рубиалесом, недостаточны. И я даже думаю, что они неуместны, и что господин Рубиалес должен пойти дальше, чтобы прояснить то, что все увидели в СМИ Педро Санчес и.о. премьер-министра Испании

Это первый комментарий уходящего главы правительства по поводу споров, разгоревшихся с воскресенья. В понедельник Луис Рубиалес принес извинения в видеоролике, размещенном в социальных сетях, заявив, что за его поступком не скрывалось "никакого злого умысла".

Однако г-н Санчес считает, что "извинений, которые принес г-н Рубиалес, недостаточно". "Я даже считаю, что они неуместны и что он должен пойти дальше", - добавил глава правительства, чья страна считается пионером в борьбе с сексуальным и гендерным насилием.

На вопрос журналиста, не призывает ли он главу Испанской федерации футбола уйти в отставку, Педро Санчес - чья страна считается пионером в борьбе с сексуальным и гендерным насилием - ответил, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не является государственным органом.