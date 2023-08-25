Сохранить бизнес в условиях войны: история украинского фермера

By Euronews и AP

Решение России выйти из зерновой сделки вынудило многих украинских фермеров подсчитывать убытки и переключиться с производства зерна на изготовление других продуктов.

Виктор Цвык собрал в этом месяце 4800 тонн пшеницы, но после выхода России из соглашения, позволявшего Украине поставлять зерно в другие страны, он не знает, куда девать свою продукцию и как сохранить бизнес.

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Ранее Цвык экспортировал до 90% своего зерна из одесского порта. В этом году урожай на 20% больше по сравнению с прошлым годом, что было бы благом в мирное время. Однако в условиях войны непомерные транспортные расходы и блокирование Россией портов сделали транспортировку слишком дорогой.

Цвык - один из тысяч украинских фермеров, столкнувшихся с подобной проблемой.

В прошлом месяце Россия вышла из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции, по обеспечению защиты судов, перевозящих украинское зерно через Черное море.

С тех пор Москва усилила атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру, что привело к резкому росту цен на пшеницу и кукурузу на мировых рынках.

В то время как мировые лидеры добиваются восстановления зернового соглашения, а в Черном море идут бои, украинские фермеры задаются вопросом, как сохранить бизнес и обеспечить продовольствием развивающиеся страны.

Цвык не знает, что делать с урожаем и как дальше платить 77 работникам.

"Что я могу чувствовать в этой ситуации? Это большое горе для всех", - говорит он.

Его ферма, расположенная в сотне километров от Киева, производит не только пшеницу. Здесь также изготовляют козий сыр и соки. Четверо сотрудников Цвыка ушли на фронт, а те, кто остался, собирали урожай и сейчас подготавливают землю к следующему сезону. Зерно - основной источник дохода компании, а блокированный порт Одессы - ворота для торговли с миром.

Фермер Виктор Цвык AP Photo/Efrem Lukatsky

По словам Цвыка, продукция шла в Индию и страны Северной Африки. Теперь, когда единственным вариантом является более дорогостоящий автомобильный, железнодорожный и речной путь через Европу, его зерно, скорее всего, будет лежать на складах. Убытки могут составить десятки тысяч евро.

В прошлом году у Цвыка осталось 1500 тонн зерна, которые он не смог реализовать. В этом году он опасается, что вообще не сможет продать ни одной тонны.

Многие фермеры просто не засевают поля целиком: по данным аналитиков, производство кукурузы и пшеницы в Украине, во многом зависящей от сельского хозяйства, в этом году сократилось почти на 40% по сравнению с довоенным уровнем.

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Резкий рост стоимости транспортировки пшеницы привел к снижению доходов фермеров. Каждый шаг в цепочке поставок подорожал из-за рисков, связанных с войной, что вынуждает часть из них переходить на другие продукты, например, подсолнечное масло, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

Александр Сивогорло, агроном компании Цвыка, говорит, что выгодно это или нет, но пренебрегать землей нельзя.

"Есть некоторые маршруты (для экспорта) через Дунай, но они очень ограничены, - рассказывает Сивогорло. - Кроме того, Россия нацелилась и на эти украинские порты, что вызывает неопределенность в отношении их использования".

По его словам, фермеры используют бартерные схемы с поставщиками, когда часть урожая обменивается на удобрения для производства пшеницы.

Цвык планирует и далее производить различные продукты, которые сможет продать без непомерных затрат, в их числе подсолнечное и рапсовое масло. Сейчас ему выгоднее меньше зависеть от экспорта зерна.

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"За счет этой продукции мы покрываем свои убытки, - объясняет агроном Сивогорло. - Что будет с урожаем пшеницы, пока трудно сказать, все зависит от экспорта".

К таким стратегиям Цвык прибегал в сложные для его бизнеса периоды, чтобы удержать хозяйство на плаву. Но в этот раз он не надеется получить прибыль - максимум, на что он может рассчитывать, это безубыточность.

Но даже это лучше, чем у других его коллег-фермеров, которые в этом году несут только убытки.