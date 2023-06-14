"Не конкурировать с Украиной, а экспортировать вместе": польские фермеры недовольны мерами ЕС

Magdalena Chodownik

До 15 сентября украинское зерно следует в ЕС, минуя рынок Польши и ещё четырёх государств. Но местных фермеров это не воодушевляет: многие из них считают, что "в одночасье" потеряли свои позиции из-за конкуренции, и пока их не восстановить.

Евросоюз в очередной раз продлил запрет на импорт украинского зерна в 5 стран, включая Польшу. Этому предшествовали односторонние ограничительные действия ряда столиц, подгоняемые протестами фермеров, которые остались с непроданным товаром или были вынуждены резко снижать цены. В итоге Брюссель попытался оградить внутренний рынок 5 государств от конкуренции дешёвой агропродукции из Украины.

"Мы выполнили главное требование – перестали сопротивляться ввозу украинского зерна в ЕС. При этом сегодня разрешения поставлять зерно в Польшу нет, это вне закона, по крайней мере, до 15 сентября. Возможен лишь транзит", – пояснил Кшиштоф Цецура, заместитель государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Польши.

Тем не менее решение Брюсселя, которое поддержала Варшава, не вызвало восторга в польских деревнях. Многие фермеры считают, что это лишь временное облегчение, и опасаются, что через 3 месяца столкнутся с теми же проблемами.

Вот что говорит землевладелец Веслав Грынь: "Нам говорят, что рынок полностью закрыт для импорта, но всего лишь до 15 сентября, и в любом случае это мало что нам даёт. Сельское хозяйство – не эфемерная профессия, это труд многих лет. Фермеры потеряли преимущества в одночасье, потому что украинцы продавали продукцию по гораздо более низким ценам. Сегодня мы практически не знаем, что сеять, что выращивать, что будет востребовано на рынке. Это подорвало стабильность, нарушило связи между мельниками и комбикормовыми заводами, там, где уже были постоянные циклы поставок. В общем пострадала вся цепочка "от фермы до стола". Мы должны не конкурировать с Украиной, а вместе экспортировать и продавать".

Эксперты подчёркивают, что стоит заботиться о польском АПК, которой не только соответствует эко-стандартам ЕС, но и полностью интегрирован в европейскую систему продовольственной безопасности.

"Проблема конкуренции со стороны украинской сельхозпродукции в Польше крайне серьёзна. В чём здесь дело? В Украине очень благоприятные условия для производства зерновых культур, там более дешёвая рабочая сила. Поляки должны подготовиться и разработать новую стратегию с учётом интересов всех игроков, а Евросоюзу необходимо лучше рассчитывать последствия своих постановлений", – говорит Соня Собчик-Грыгель, аналитик Polityka Insight.

Из польского Рогува передаёт корреспондент Магдалена Ходовник: "Блокирование импорта украинского зерна – временная мера, которое не устраивает ни одну из сторон. Учитывая потенциал этого сотрудничества, а также сближение Украины с ЕС, необходимы системные, долгосрочные решения".