Еврокомиссия и соседние с Украиной страны гарантируют экспорт зерна

Euronews

Еврокомиссия в пятницу достигла соглашение с пятью странами ЕС, включая Польшу и Венгрию, гарантирующее транзит украинского зерна.

ЕС приостановил таможенные пошлины на все продукты, импортируемые из Украины, на один год в мае 2022-го. Он также организовал экспорт запасов украинского зерна после закрытия черноморских путей в связи со вторжением РФ в феврале прошлого года.

В соседних странах это привело к рост поставок кукурузы, пшеницы и подсолнечника из Украины, переполнению элеваторов и падению местных цен. Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины в середине апреля, заявив, что намерены защитить своих фермеров.

В пятницу Комиссия достигла "принципиального соглашения" с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией, чтобы "решить проблему", заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Достигнутое соглашение предусматривает прекращение односторонних запретов со стороны названных государств в обмен на "исключительные защитные меры" в отношении четырех видов сельзохпродукции из Украины, которые считаются "первостепенными", а именно: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Позже будет проведена оценка других продуктов, таких как соя и оливковое масло.

19 апреля Еврокомиссия также пообещала дополнительно 100 миллионов евро помощи пострадавшим фермерам в пяти странах (после того, как в конце марта решила выделить 56,3 миллиона евро из кризисного резерва Единой сельскохозяйственной политики).

Кроме того, соглашение гарантирует возможность транзита украинского зерна и сельскохозяйственной продукции через названные пять государств в третьи страны, что для Киева, стремящегося продолжать экспорт своей продукции, является решающим.