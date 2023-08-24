В санкционном режиме Запада в отношении России имеются некоторые заметные упущения, позволяющие ей по-прежнему зарабатывать деньги

После того как в феврале прошлого года российские войска перешли границу Украины, Запад ввел против России беспрецедентные санкции, подобных которым не было со времен "холодной войны".

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В исследовании Йельского университета, проведенном в июле 2022 года, утверждалось, что санкции, направленные против целого ряда отраслей промышленности и торговли, "катастрофически подорвали" российскую экономику, приведя к обвалу рубля и массовому бегство западных компаний.

Однако с тех пор российская экономика демонстрирует устойчивость.

По прогнозам агентства Reuters, ВВП России - показатель экономического здоровья, измеряющий общую стоимость товаров и услуг, производимых страной, - в этом году вырастет на 0,7%, в то время как экономики других европейских стран сокращаются и стагнируют.

Причин экономической устойчивости России много. Но некоторые полагают, что одна из них заключается в том, что санкции имеют слишком много "слепых пятен", лазеек и трещин, что ограничивает их способность бить по карману России.

McDonalds стал одним из предприятий, покинувших Россию после вторжения в Украину AP Photo

"В существующем режиме санкций есть множество пробелов", - заявил в интервью Euronews Том Китинг, директор Центра по изучению финансовых преступлений и безопасности при Королевском объединённом институте оборонных исследований.

В первую очередь он обращает внимание на "финансовую систему", при которой на Западе остаются открытыми "банковские каналы для работы с Россией".

Хотя эти каналы якобы предназначены для оплаты импорта энергоносителей, который в некоторых случаях все еще разрешен, Китинг говорит, что транзакции "очень трудно контролировать", предполагая, что платежи за нефть и газ могут скрывать закупки других товаров, например, высокотехнологичной военной продукции.

"Если вы являетесь банком, бывает трудно понять, с какой сделкой связан тот или иной платеж, - пояснил он. - Откровенно говоря, эти оставшиеся каналы давно пора закрыть".

То же самое можно сказать и о компаниях, работающих в других отраслях с более гуманитарным уклоном, таких как пищевая и фармацевтическая промышленность, - продолжает Китинг.

"Всегда есть риск, что экспортируемая партия лекарств и т.п. может послужить прикрытием для чего-то менее доброкачественного. Я не против того, чтобы оставлять гуманитарные лазейки, если они признаются и должным образом контролируются", - добавляет он.

"Финансирование военной машины России"

Еще одним недостатком, по мнению аналитика, является то, что многие специфические отрасли смогли вообще избежать санкций.

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Один из таких примеров - алмазы. Хотя США и Великобритания ввели ограничения, Евросоюз постоянно исключает драгоценные камни из своего санкционного списка в отношении России, который принимался уже 11-й раз.

Это позволяет крупнейшему в мире производителю алмазов сохранять доступ к одному из своих ключевых рынков.

"Правительства пытаются понять, как закрыть эти лазейки так, чтобы это не слишком ударило по их карману", - говорит Китинг в интервью Euronews, полагая, что медленное применение санкций к алмазной отрасли объясняется желанием Бельгии защитить свою алмазную промышленность.

Тем не менее, он предупреждает, что санкции - сложный вопрос.

Несмотря на то, что продолжается много "отвратительной" торговли, Китинг отмечает, что некоторые ее виды "очень сложно пресечь, например, продолжающуюся торговлю ядерным топливом".

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В августе агентство AP сообщило, что Москва получает сотни миллионов евро, продавая ядерное топливо в США и Европу, которые полностью зависят от российской продукции.

Отказ от санкций в отношении некоторых других товаров, например, лекарств для российских граждан, также "не имеет смысла", поскольку это может быть использовано против Запада в пропагандистских целях, добавляет Китинг.

Основополагающими в этом вопросе являются споры о том, как работают санкции и какова их конечная цель - вне зависимости от того, против чего они направлены или нет.

Неверно полагать, что санкции - это "все или ничего", - подчеркивает Китинг.

"Очевидно, это неправда, что для того, чтобы санкции имели хоть какой-то эффект, нужно вводить их повсеместно, - поясняет он. - Введено множество ограничений. Но, тем не менее, в системе есть трещины, через которые деньги и торговля, как вода, будут просачиваться. Нам необходимо максимально ограничить количество трещин - и признать, что если они существуют, то оставляют существенные бреши в нашей защите, - но это не означает полного подрыва режима санкций, они явно оказывают свое влияние".

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"Экономическая война"

Марк Харрисон, почетный профессор экономики Уорикского университета, приветствуя тщательный анализ того, чего не хватает в санкционном режиме Запада, говорит, что "главное" - это то, что он вообще существовал.

"Настоящая цель экономической войны - увеличить издержки противника, заставив его приспосабливаться к новым условиям, - сказал он в интервью Euronews. - Невозможно изолировать российскую экономику. Но что мы можем сделать, так это постоянно повышать стоимость поддержания связей России с остальным миром".

"Современные экономики - это очень жесткие мишени. Это не значит, что атаковать их не стоит. Это означает, что нашим странам нужны реализм и терпение", - добавил он.

По данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от продажи ископаемого топлива, от которого зависит ее экономика, сократились более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Проблема санкционного режима Запада, которую сейчас поднимают эксперты, заключается в том, что он не распространяется на третьи страны.

Это означает, что другие государства с более амбивалентной позицией в отношении войны в Украине, такие как Турция, Казахстан и Индия, могут выступать в качестве посредников, через территорию которых в Россию или из России проходят санкционные товары, что позволяет обойти санкции.

"Многие в Европе упускают из виду тот факт, что объект санкций, Россия, не сидит на месте и не говорит "хорошо", - говорит Китинг, - они реструктурируются и реорганизуются".

В майском репортаже Euronews отмечалось, что Индия увеличила закупки российской сырой нефти, которая, как утверждается, продается как продукт нефтепереработки, чтобы помочь Москве обойти санкции.

"Если вы перекрываете торговлю по одному маршруту, она просто находит другой путь", - заявил Харрисон, приведя исторический пример Первой мировой войны, когда экспорт "просто перенаправлялся" через нейтральные европейские страны после того, как Великобритания ввела военно-морскую блокаду Германии.

"Подмоченная репутация"

Даже среди западных союзников Украины, по мнению Китинга, санкциям не хватает "последовательности": некоторые страны покупают нефтепродукты активнее, чем другие, к тому же несколько российских банков все еще могут пользоваться платежной системой SWIFT.

"Это не является насмешкой над санкциями, но, безусловно, значительно усложняет уверенность в том, что ограничения вводятся должным образом", - сказал он в интервью Euronews.

Венгрия, возглавляемая ультранационалистом Виктором Орбаном, известна тем, что продолжает закупать российские энергоносители. Некоторые опасаются, что санкционная усталость охватила и Австрию: одна из политических партий в октябре прошлого года заявила, что ограничения должны быть вынесены на референдум.

"Санкции - это политический инструмент, - сказал Китинге в интервью Euronews. - Если руководство вашей страны не делает сильных заявлений по поводу санкций, то почему промышленность должна их соблюдать?"

В июле ЕС дал понять, что его санкции против России будут выстраиваться с течением времени, и блок будет стремиться латать дыры и пресекать новые лазейки по мере их появления.

Это может распространиться и на страны, оказывающие помощь России, хотя в этом нет уверенности.

"Это война на истощение, - говорит Харрисон. - Заставляя Россию прибегать к дорогостоящим обходным путям и распыляя ее ресурсы, мы ослабляем ее как внутри, так и на поле боя. В этом и заключается смысл. В этом и заключается цель".