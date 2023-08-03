Война в Украине: Евросоюз вводит новые санкции в отношении Республики Беларусь

ЕС расширил санкции в отношении Беларуси. Меры приняты с целью лишить Россию возможности обходить введенные против нее ограничения

Страны Евросоюза вводят в ускоренном режиме новые санкции в отношении Белоруссии в связи с ее причастностью к незаконному вторжению России в Украину.

Очередные меры приняты с целью лишить Россию возможности обходить введенные против нее санкции через Республику Беларусь.

Брюссель запрещает экспортировать ряд товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны.

Дополнительный запрет вводится на поставки огнестрельного оружия и боеприпасов, продукции и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической отраслях.

ЕС также ввел персональные санкции. Они касаются 38 граждан Беларуси - силовиков и пропагандистов, и трех белорусских компаний.

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что ЕС продолжит поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется.