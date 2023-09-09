Зеленский критикует санкционную политику партнёров в отношении России

Киев призывает поддержать контрнаступление вооружённых сил Украины новыми санкциями против Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой санкционной политики партнёров по итогам переговоров о результатах международного давления на Россию. Он считает принятые меры недостаточными, особенно в сферах энергетики и микроэлектроники. Зеленский говорит, что санкции принимаются медленнее, чем идёт контрнаступление ВСУ.
Ранее власти Украины подчеркивали важность поставок вооружения для контрнаступательных операций. Вопрос о санкциях приобрёл особое значение на фоне обсуждения возможности возобновления зерновой сделки: Москва отказывается от согласования транспортных коридоров в Чёрном море до отмены ряда международных ограничений, которые ударяют по российским экспортёрам сельскохозяйственной продукции.