Зеленский критикует санкционную политику партнёров в отношении России

Киев призывает поддержать контрнаступление вооружённых сил Украины новыми санкциями против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой санкционной политики партнёров по итогам переговоров о результатах международного давления на Россию. Он считает принятые меры недостаточными, особенно в сферах энергетики и микроэлектроники. Зеленский говорит, что санкции принимаются медленнее, чем идёт контрнаступление ВСУ.

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Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров. очень активные попытки России обойти санкции... Международное санкционное наступление надо возобновить. Владимир Зеленский президент Украины

Ранее власти Украины подчеркивали важность поставок вооружения для контрнаступательных операций. Вопрос о санкциях приобрёл особое значение на фоне обсуждения возможности возобновления зерновой сделки: Москва отказывается от согласования транспортных коридоров в Чёрном море до отмены ряда международных ограничений, которые ударяют по российским экспортёрам сельскохозяйственной продукции.