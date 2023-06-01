Российский экспорт нефти растет. Какие страны её покупают?

В апреле 2023 Россия экспортировала больше нефти, чем в любой другой месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину. Какие страны покупают российское сырье?

В апреле экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня по сравнению с любым другим месяцем после вторжения в Украину в феврале 2022 года, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

После начала полномасштабной войны экспорт нефти из России упал до минимума в 7,4 млн баррелей в день, а санкции нанесли удар по ее торговле. Тем не менее в апреле Россия экспортировала в среднем 8,3 млн баррелей нефти в день, что на 50 000 баррелей больше, чем в марте.

По данным ежемесячного отчета МЭА, рост соответствует активизации усилий России по поиску рынков сбыта в странах, которые еще не ввели санкции в связи с войной в Украине.

В докладе также отмечается, что, несмотря на рост нефтяного экспорта, России с трудом удается зарабатывать больше денег и что хотя России удалось стабильно увеличить объем экспорта, доходы не отражают этого.

Москва заработала на экспорте нефти 13,9 млрд евро — больше, чем в предыдущем месяце, но почти на 6 млрд меньше, чем в июне 2022 года. В апреле было экспортировано на 700 000 баррелей больше, чем в июне прошлого года.

Это привело к предположениям, что Россия, вероятно, продает нефть по сниженным ценам.

Российский рынок смещается на восток

Около 80% российского экспорта нефти в апреле было направлено в Индию и Китай, что подтверждает тенденцию, зафиксированную в ежемесячных отчетах МЭА.

Согласно данным Би-би-си, импорт нефти в Индию подскочил в десять раз, достигнув в апреле 2,2 млн баррелей в день по сравнению с 0,2 млн баррелей в день, средним показателем до вторжения.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире.

В то же время импорт нефти в ЕС резко упал. В апреле он был стабилен на уровне 0,6 млн баррелей в день третий месяц подряд на фоне неоднократных санкций против России.

Первый раунд европейских санкций в отношении российской нефти вступил в силу в декабре 2022 года, а второй, касающийся нефтепродуктов, был введен в феврале этого года.

Существует временное исключение для импорта сырой нефти по трубопроводам в страны ЕС, которые чрезмерно зависят от поставок российской нефти.

Вернется ли попавшая под санкции российская нефть в ЕС?

Индия защищает свои закупки нефти, утверждая, что она не может оплачивать более дорогой импорт энергоносителей из других стран, так как миллионы её граждан живут в нищете.

Тем не менее увеличение российского экспорта вызвало критику: южноазиатскую страну обвинили в том, что она помогает Москве обходить европейские санкции.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель недавно заявил, что индийские фирмы покупают российскую нефть и продают переработанный продукт.

"Это нормально, что Индия покупает российскую нефть, — сказал Боррель в интервью Financial Times. — Но если они делают это для того, чтобы стать центром, где российская нефть перерабатывается, а побочные продукты продаются нам, мы должны действовать".

Несмотря на увеличение импорта нефти из России, индийский экспорт продолжает колебаться, что, по данным индийского Bank of Baroda, связано с ростом внутреннего потребления.

Боррель, однако, намекнул, что Индия продает, "потому что кто-то покупает". И что ЕС должен следить за покупателями.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, основные экспортные рынки Индии включают несколько стран-членов ЕС, в том числе Нидерланды, Германию, Италию и Францию.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар недавно отреагировал на заявление Борреля, призвав ЕС задуматься над собственными правилами.

"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская, — сказал Джайшанкар. — Я бы призвал вас посмотреть на регламент Совета.

Он также добавил, что Индия и Россия привержены делу расширения торговли, и ни в коем случае нельзя рассматривать импорт как "прямой способ финансирования войны".