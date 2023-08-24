Дональд Трамп выйдет из тюрьмы за 200 тысяч долларов

Дональда Трампа ждут в следственном изоляторе штата Джорджия, где ему выдвинут новые обвинения, касающиеся выборов 2020 года. Известно, что Трамп там не задержится и выйдет под залог.

Бывший президент США Дональд Трамп должен сегодня явиться в тюрьму округа Фултон в Атланте, где ему предъявят очередные обвинения - четвертые в этом году. Процедура предполагает, что Трампа поместят в следственный изолятор, чтобы дождаться суда по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года в этом штате. Известно, что экс-президент договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов.

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Днем раньше под залог это же учреждение покинул бывший личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Прокуратура штата Джорджия предъявила ему обвинения в сговоре по итогам выборов в штате, где Трамп уступил демократу Джо Байдену.

"Для меня очень, очень большая честь быть вовлеченным в это дело, ведь оно знаменует борьбу за наш образ жизни, - заявил Джулиани, покинув изолятор. - Их обвинительное заключение - настоящая пародия. Это атака не только на меня, не только на президента Трампа, не только на тех, кто проходит по обвинению (а некоторых я даже не знаю). Это - атака на американский народ".

Дело в Джорджии - четвертое из заведенных на Трампа. Это не мешает ему лидировать в гонке за президентскую номинацию от Республиканской партии. Трамп не раз заявлял, что невиновен и называл обвинения политически мотивированными.