"Найти 11 780 голосов": на Дональда Трампа заведено четвёртое уголовное дело

На этот раз экс-президента обвинили в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в Джорджии.

На Дональда Трампа заведено очередное, четвертое по счету, уголовное дело.

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На этот раз экс-президента обвинили в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в Джорджии.

Среди обвиняемых, кроме Трампа, еще 18 человек, в том числе бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента Рудольф Джулиани, бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз и бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции Джеффри Кларк.

Обвинения в Джорджии, фактически инкриминирующие экс-президенту создание преступной организации для оказания влияния на итоги выборов, могут стать наиболее серьезными и также как и по трем предыдущим уголовным делам предполагают десятки лет тюремного заключения.

Расследование началось вскоре после обнародования записи телефонного разговора между Трампом и госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером 2 января 2021 г., в котором тогдашний президент предложил Раффенспергеру "найти 11 780 голосов" - как раз столько, чтобы обогнать Джо Байдена.

Трамп назвал свой телефонный разговор с Раффенспергером "отличным" и счел преследование окружного прокурора-демократа Фани Уиллис политически мотивированным.

В обвинительном заключении упоминается ряд преступлений, которые Трамп или его соратники предположительно совершили в период до выборов 3 ноября 2020 года и до сентября 2022 года, в том числе ложные показания перед законодателями о том, что имели место фальсификации выборов, и призывы к государственным чиновникам изменить результаты.

Экс-президент должен предстать перед судом не позднее 25 августа, рассмотрение дела по существу планируют начать в течении шести месяцев.

По трем предыдущим уголовным делам Трампу были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены выборов 2020 года, в ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание.