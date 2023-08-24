Турецкий разворот: ЦБ повысил ключевую ставку до 25%

Турецкий регулятор решился на колоссальное повышение ключевой ставки, на этом фоне укрепилась лира. Аналитики видят в этом очередной признак возврата к более традиционной экономической политике.

Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку сильнее ожиданий аналитиков – сразу на 750 базисных пунктов до 25%. На этом фоне лира укрепилась к доллару более чем на 2% – это самый большой прирост с начала года.

РЕКЛАМА

Акции турецких банков подскочили почти на 10%.

Своим решением регулятор подтвердил курс на возврат к ортодоксальной денежно-кредитной политике в попытке обуздать инфляцию, темпы которой вновь ускорились в июле после восьмимесячного замедления.

С момента назначения нового председателя ЦБ Хафизе Эркан в начале лета ставка практически утроилась с 8,5%.

Нетрадиционный подход президента Эрдогана, который удерживал процентные ставки на низком уровне в течение многих лет, привёл к экономическому кризису и оттоку капитала.