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Срочная новость. Рост ВВП в еврозоне во втором квартале составил 0,3%

Рост ВВП в еврозоне во втором квартале составил 0,3%
Авторское право Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
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Еврозона пошла в рост: ВВП в странах с евро во втором квартале повысился на 0,3%

Общий рост ВВП в зоне евро, судя по всему, даст положительный импульс торговым площадкам. Осторожный оптимизм среды на парижской бирже, в частности, был связан с ожиданием новостей о результатах второго квартала. В то же время ВВП Италии остается в минусе: - 0,3%.

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Совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале, по промежуточной оценке Евростата, вырос в годовом выражении на 0,6%.

В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Ирландии (+3,3%) и Литве (+2,8%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-3,7%).

Число занятых увеличилось на 0,2% как в еврозоне, как и в ЕС во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим. В первом квартале 2023 года занятость увеличилась на 0,5% в обеих зонах.

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