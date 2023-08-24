Эван Гершкович останется в "Лефортово"

Обвиняемому в шпионаже журналисту Wall Street Journal продлили арест на три месяца. Вину он не признаёт.

Суд в Москве продлил до 30 ноября срок содержания под стражей корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали в конце марта по обвинению в шпионаже.

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Ему грозит до 20 лет лишения свободы (статья 276 УК). В ФСБ, которая выследила американского журналиста в Екатеринбурге, утверждают, что он собирал сведения об оборонном секторе России, составляющие государственную тайну. В Кремле заявили, что он был "пойман с поличным", но не привел никаких подробностей, подтверждающих это утверждение.

Гершкович и газета, в которой он работает, категорически отвергают эти обвинения. Американская сторона, в частности посол США в Москве, обвинила Россию в участии в т. н. "дипломатии заложников" и пополнении "обменного фонда" иностранных граждан.

Арест Гершковича вызвал волну солидарности среди журналистов. "Прошла уже 21 неделя с тех пор, как Эван был задержан за выполнение своей работы. Эван должен быть немедленно освобождён!" – пишет репортёр The Guardian Пётр Сауэр.

Президент США Джо Байден, мировые СМИ и правозащитные группы также осудили арест журналиста.

За почти пять месяцев, прошедших с момента ареста, американскому послу Линн Трейси лишь трижды предоставили доступ к заключённому. В последний раз дипломат посетила СИЗО 14 августа.

К настоящему времени Эван Гершкович дважды обжаловал своё содержание в СИЗО, но безуспешно. Дата судебного разбирательства не назначена.