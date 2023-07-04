В Чечне жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

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Они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Журналистку и адвоката перевезли в больницу Беслана по личному распоряжению Рамзана Кадырова

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова совершено нападение по пути из аэропорта Грозного. Они прилетели на оглашение суда по делу Заремы Мусаевой.

Со слов пострадавших, их такси перегородили путь три автомобиля, после чего вооруженные люди вытащили и жестоко избили их ногами, в том числе по лицу. Приставив пистолет к голове, нападавшие угрожали убить обоих и разбили всю находившуюся с ними технику.

Оба были доставлены в больницу, у них множественные ушибы. У Милашиной сломаны несколько пальцев на руках, у Немова ножевое ранение в ногу. Также журналистку облили зеленкой и обрили наголо.

В ситуацию вмешались Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. После разговора с ней, по словам правозащитной организации "Команда против пыток" (бывший "Комитет против пыток"), глава Чечни Рамзан Кадыров отдал распоряжение перевезти адвоката и журналистку в больницу Беслана. В поездке их будет сопровождать омбудсмен по правам человека в Чеченской Республике – Мансур Солтаев.

МВД и СК проведут проверку по информации о нападении на журналистку. Как сообщила ТАСС Татьяна Москалькова, она направила соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Дело Заремы Мусаевой

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В начале 2022 года ее вывезли из Нижнего Новгорода, где она проживала, в Грозный. Там на нее завели дело о применении насилия к представителю власти, а затем — о соучастии в мошенничестве.

После её ареста муж с дочерью покинули Россию. Их сыновья, которых сторонники Кадырова подозревают в связях с оппозиционным проектом 1ADAT, проживают за границей, на них заведены уголовные дела.

Во вторник, 4 июля, Ахматовский районный суд Грозного признал Мусаеву виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции и приговорил к 5,5 годам лишения свободы.