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СМИ: уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик ВС РФ

Фотография горящего бомбардировщика на военном аэродроме "Сольцы" в Новгородской области
Фотография горящего бомбардировщика на военном аэродроме "Сольцы" в Новгородской области Авторское право AP/Sirena telegram channel
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Ряд СМИ сообщает, что в результате диверсионных атак на российские авиабазы поражен как минимум один бомбардировщик. В Украине прошли обыски в военкоматах

Украинские войска отвоевали часть территории вокруг Бахмута, но не добились значительных успехов на южном фронте. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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В ответ на это Россия заявила, что ее войска укрепляют свои позиции в Харьковской области и сдерживают украинские силы на юге.

В то же время ряд СМИ опубликовал кадры уничтожения как минимум одного российского бомбардировщика в результате недавних диверсионных атак с использованием беспилотников на авиабазы "Сольцы" и "Шайковка" в Новгородской и Калужской областях.

Минобороны России утверждает, что в результате удара по "Сольцам" самолет был поврежден.

Также военное ведомство накануне сообщило, что российские ВВС подняли в воздух два истребителя для пресечения разведки двух беспилотников в районе Крымского полуострова.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вернулся из трехдневного турне по Европе, в ходе которого Дания и Нидерланды пообещали ему предоставить истребители F-16 до конца года.

Одновременно с контрнаступлением Украина ведет антикоррупционную борьбу внутри страны.

Накануне обыски прошли в десятках военкоматов во многих регионах.

Учреждения проверяются на возможные коррупционные действия персонала во время проведения всеобщей мобилизации, незаконное "освобождение" от службы офицеров запаса и других военнообязанных лиц.

Ранее президент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает увольнение всех начальников областных военкоматов.

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