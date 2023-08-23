Обмен ударами дронов: мощный взрыв в Крыму, разрушенная школа на Сумщине

На Сумщине в результате попадания "Шахеда" по зданию школы погибли четыре человека, здание разрушено. ГУР заявил об уничтожении российского ЗРК С-400 в аннексированном Крыму. Украинские дроны каждый день атакуют Москву.

В результате попадания российского беспилотника в школу в городе Ромны Сумской области погибли четыре человека – директор учебного заведения, его заместитель, секретарь и библиотекарь.

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Ранения получили четверо местных жителей, которые в момент прилёта проходили мимо.

Власти региона сообщают, что здание школы полностью разрушено, но уцелел вход в укрытие, которое на момент объявления воздушной тревоги было открытым и выдержало удар.

Глава МВД заявил, что операция по разбору завалов завершена.

Минобороны России в своей ежедневной сводке не упомянуло эту атаку.

В аннексированном Крыму в среду утром прогремели взрывы. Украинская разведка отчиталась об уничтожении российского комплекса С-400 "Триумф" и гибели личного состава вблизи села Оленевка на западе полуострова. В ГУР назвали это "болезненным ударом по системе ПВО оккупантов" на фоне продолжающегося контрнаступления.

Ход операций украинской армии прокомментировал президент Владимир Зеленский, который принимал в Киеве премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Мы продвигаемся вперёд. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин – это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное – это тенденции, о которых мне каждый день докладывают военные: мы постоянно двигаемся вперёд. Да, понемногу, но направление правильное. Владимир Зеленский президент Украины

Владимир Путин в свою очередь выступил по видеосвязи перед участниками саммита БРИКС и обвинил Запад в разжигании войны.

Россия решила поддержать людей, которые борются за свои традиции, за свой язык и за свое будущее. Наши действия продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами в Украине против людей, живущих в Донбассе. Владимир Путин президент РФ

Атаки дронов на российскую столицу стали ежедневными.

В Минобороны заявили, что силами ПВО были сбиты два украинских БПЛА в Подмосковье. Третий беспилотник врезался в одно из строящихся зданий в деловом центре "Москва-Сити".

По сообщениям российских официальных лиц, никто не пострадал.