Обмен ударами дронов: мощный взрыв в Крыму, разрушенная школа на Сумщине

На Сумщине в результате попадания "Шахеда" по зданию школы погибли четыре человека, здание разрушено. ГУР заявил об уничтожении российского ЗРК С-400 в аннексированном Крыму. Украинские дроны каждый день атакуют Москву.
В результате попадания российского беспилотника в школу в городе Ромны Сумской области погибли четыре человека – директор учебного заведения, его заместитель, секретарь и библиотекарь.
Ранения получили четверо местных жителей, которые в момент прилёта проходили мимо.
Власти региона сообщают, что здание школы полностью разрушено, но уцелел вход в укрытие, которое на момент объявления воздушной тревоги было открытым и выдержало удар.
Глава МВД заявил, что операция по разбору завалов завершена.
Минобороны России в своей ежедневной сводке не упомянуло эту атаку.
В аннексированном Крыму в среду утром прогремели взрывы. Украинская разведка отчиталась об уничтожении российского комплекса С-400 "Триумф" и гибели личного состава вблизи села Оленевка на западе полуострова. В ГУР назвали это "болезненным ударом по системе ПВО оккупантов" на фоне продолжающегося контрнаступления.
Ход операций украинской армии прокомментировал президент Владимир Зеленский, который принимал в Киеве премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
Владимир Путин в свою очередь выступил по видеосвязи перед участниками саммита БРИКС и обвинил Запад в разжигании войны.
Атаки дронов на российскую столицу стали ежедневными.
В Минобороны заявили, что силами ПВО были сбиты два украинских БПЛА в Подмосковье. Третий беспилотник врезался в одно из строящихся зданий в деловом центре "Москва-Сити".
По сообщениям российских официальных лиц, никто не пострадал.