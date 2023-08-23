EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Обмен ударами дронов: мощный взрыв в Крыму, разрушенная школа на Сумщине

Сотрудники ГСЧС выносят тело жертвы атаки "Шахеда", Ромны, Сумская область, 23 августа 2023.
Сотрудники ГСЧС выносят тело жертвы атаки "Шахеда", Ромны, Сумская область, 23 августа 2023. Авторское право HANDOUT / UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE / AFP
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard

На Сумщине в результате попадания "Шахеда" по зданию школы погибли четыре человека, здание разрушено. ГУР заявил об уничтожении российского ЗРК С-400 в аннексированном Крыму. Украинские дроны каждый день атакуют Москву.

В результате попадания российского беспилотника в школу в городе Ромны Сумской области погибли четыре человека – директор учебного заведения, его заместитель, секретарь и библиотекарь.

РЕКЛАМА

Ранения получили четверо местных жителей, которые в момент прилёта проходили мимо.

Власти региона сообщают, что здание школы полностью разрушено, но уцелел вход в укрытие, которое на момент объявления воздушной тревоги было открытым и выдержало удар.

Глава МВД заявил, что операция по разбору завалов завершена.

Минобороны России в своей ежедневной сводке не упомянуло эту атаку.

В аннексированном Крыму в среду утром прогремели взрывы. Украинская разведка отчиталась об уничтожении российского комплекса С-400 "Триумф" и гибели личного состава вблизи села Оленевка на западе полуострова. В ГУР назвали это "болезненным ударом по системе ПВО оккупантов" на фоне продолжающегося контрнаступления.

Ход операций украинской армии прокомментировал президент Владимир Зеленский, который принимал в Киеве премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Мы продвигаемся вперёд. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин – это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное – это тенденции, о которых мне каждый день докладывают военные: мы постоянно двигаемся вперёд. Да, понемногу, но направление правильное.
Владимир Зеленский
президент Украины

Владимир Путин в свою очередь выступил по видеосвязи перед участниками саммита БРИКС и обвинил Запад в разжигании войны.

Россия решила поддержать людей, которые борются за свои традиции, за свой язык и за свое будущее. Наши действия продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами в Украине против людей, живущих в Донбассе.
Владимир Путин
президент РФ

Атаки дронов на российскую столицу стали ежедневными. 

В Минобороны заявили, что силами ПВО были сбиты два украинских БПЛА в Подмосковье. Третий беспилотник врезался в одно из строящихся зданий в деловом центре "Москва-Сити".

По сообщениям российских официальных лиц, никто не пострадал.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ISW: продвижение ВСУ ко второй линии обороны

Шестая подряд атака дронов на Москву, жертвы в Белгороде и Лимане, обстрел Одессы

СМИ: уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик ВС РФ

Крым Жертвы Владимир путин Владимир зеленский Беспилотник Война в украине