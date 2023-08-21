ВВС России нанесли удар по базе группировки джихадистов в Сирии

По данным НПО, в результате удара по базе группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в окрестностях Идлиба погибли не менее 8 боевиков.

В ночь на понедельник в результате российских авиаударов по последнему крупному оплоту повстанцев на северо-западе Сирии погибли не менее восьми боевиков, сообщила неправительственная организация Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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По ее данным, "российские военные самолеты нанесли авиаудары по западной окраине города Идлиб, их целью стала военная база группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"".

По словам Рами Абдель Рахмана, директора НПО, базирующейся в Великобритании, "по меньшей мере восемь боевиков" из этой джихадистской группировки были убиты, еще несколько получили ранения.

Корреспондент AFP в Идлибе сообщил, что удары были нанесены по сельскохозяйственным районам региона - последнему крупному оплоту повстанцев на северо-западе Сирии, частично контролируемому группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

Последний очаг вооруженной оппозиции режиму Башар Асада включает в себя значительную часть провинции Идлиб, а также территории, граничащие с провинциями Алеппо, Хама и Латакия.

Основной группировкой, действующей на этих территориях, является "Хайят Тахрир аш-Шам", происходящая из бывшего местного крыла "Аль-Каиды".

При поддержке России и Ирана сирийский режим отвоевал большую часть территории, потерянной в начале войны, которая началась в 2011 году с подавления протестов.