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4 миллиона сирийцев останутся без гумпомощи ООН

Конвои гумпомощи в Сирии
Конвои гумпомощи в Сирии Авторское право Ghaith Alsayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Надежда Дрямина

Совет Безопасности ООН не смог продлить программу доставки гуманитарной помощи в Сирию. Срок её действия истёк 9 июля.

Заседание прошло в Нью-Йорке во вторник. Россия заблокировала проект резолюции Бразилии и Швеции о продлении на девять месяцев трансграничного механизма доставки гуманитарных грузов в северо-западный сирийский регион.

А Великобритания, Франция и США, в свою очередь, наложили вето на российский проект резолюции по этому же вопросу.

Трансграничный механизм оказания помощи действовал с 2014 года. Доставка грузов осуществлялась по суше из Турции в удерживаемые повстанцами районы провинции Идлиб через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава. Это единственный открытый на сирийско-турецкой границе КПП.

Москва считает этот механизм нарушающим суверенитет Дамаска, предлагая организовать поставки изнутри страны - c территорий, подконтрольных правительству Асада. 

Теперь Совбезу придётся согласовывать другой компромиссный вариант. Иначе в ещё более бедственном положении окажутся свыше 4 миллионов жителей региона терзаемой гражданской войной страны.

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