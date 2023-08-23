ISW: продвижение ВСУ ко второй линии обороны

По оценкам ISW, на западе Запорожской области российские силы обороняются от украинских контрнаступлений без ротации и в этом районе вторые рубежи российской обороны могут быть значительно менее защищенными.

Продвижение украинских войск в районе Работино на западе Запорожской области приближает украинские войска к началу операций против вторых линий обороны, которые могут быть относительно слабее первой российской линии обороны в этом районе.

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В сообщении ISW говорится, что российские силы, развернутые на более широком оперативном направлении на западе Запорожской области, с самого начала обороняются от украинских контрнаступлений без ротации. Судя по всему, в этом районе у них нет незадействованных регулярных частей. Это позволяет предположить, что вторые рубежи российской обороны могут быть значительно менее защищенными.

Украинские наступательные операции на других участках фронта остаются важными, поскольку они могут закрепить российские части на месте и предотвратить дальнейшее продвижение боковых подкреплений.

Украинские наступательные операции к югу от Великой Новосёлки проводятся параллельно с операциями в направлении Мелитополя и создают для российской армии многочисленные дилеммы и ставят перед необходимостью выбора направления для усиления.

В ходе украинских наступательных операций в районе Бахмута, как уже отмечалось в ISW, в этом районе были зафиксированы элементы нескольких российских воздушно-десантных дивизий и отдельных бригад, что делает их недоступными для усиления российских войск на юге.

В ISW отмечают: рациональное планирование кампании требует балансирования между уделением особого внимания решающим главным усилиям и недопущением того, чтобы противник мог сконцентрировать все резервы на остановке одного очевидного наступления.